20.06.2019 16:27
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#E32019 coşkusu ile Twitter'da en çok Pokemon konuşuldu

#E32019 coşkusu ile Twitter

Final Fantasy VII Remake hakkında en çok tweet atılan en yeni oyun olurken Pokemon, Fortnite ve Splatoon en çok ilgi çeken ve hakkında en çok konuşulan oyun oldu.

Ayrıca bu sene oyun fanatikleri,TwitterE3 etkinlik sayfasının açılmasıyla oyun dünyasındaki en önemli duyurulara, röportajlara ve son haberlere ulaşma şansı buldu.

Geçtiğimiz hafta, dünyanın her tarafından katılımcıları olan oyun topluluğu,Los Angeles'ta senede bir kez gerçekleşen E3 fuarından çıkan duyuruları, son açıklamaları ve olayları konuşup heyecanlarını paylaşmak için Twitter'da buluştu. Hangi oyunun açıklanacağı veya hangi sürpriz konuğun geleceği fark etmeksizin herkes Twitter'da paylaşımlar yaptı.

Etkinlik süresince en çok tweet işte bu ülkelerden geldi:

1-Amerika Birleşik Devletleri

2-Japonya

3-İngiltere

4-İspanya

5-Fransa

E3 boyunca hakkında en çok tweet atılan yayıncılar aşağıdaki gibiydi:

1-Nintendo(@NintendoAmerica)

2-Xbox Studios (@Xbox)

3-SonyInteractive Entertainment (@Playstation)

4-SquareEnix (@SquareEnix)

5-Bethesda (@Bethesda)

Hakkında en çok tweet atılan yeni çıkacak oyunlar şöyleydi:

1-Final Fantasy VII Remake (@finalfantasyvii)

2-CyberPunk2077 (@cyberpunkgame)

3-Legend of Zelda: Breath of theWild2 (@ZeldaOfficialJP)

4-Animal Crossing:New Horizons(@NintendoAmerica)

5-Marvel's Avengers (@PlayAvengers)

E3 boyunca hakkında en çok tweet atılan oyunlarsa şöyle sıralandı:

1-Pokemon (@Pokemon)

2-Fortnite (@FortniteGame)

3-Splatoon (@SplatoonJP)

4-Super Smash Bros. Ultimate (@SmashBrosJP)

5-Apex Legends (@PlayApex)

Kaynak: Bültenler
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