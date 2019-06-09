EA'nın E3 2019 İçin Şu Ana Kadar Yayınladığı Tüm Fragmanlar

8 Haziran günü saat 9.15'te başlayan konferansta Electronic Arts
, hem video oyun tanıtımları hem de oynanış görüntüleriyle kendi basın konferansı EA Play'de oyunculara bu senenin ilk seyir zevkini yaşattı. Star Wars
Fallen Order, FIFA 20, Madden 20 gibi oyunların tanıtıldığı konferans, YouTube üzerinden yayınlandı.
Aşağıda göreceğiniz E3 fragmanları, henüz her şeyin başlangıcı. 11 Haziran tarihinde başlayacak olan E3'te Bethesda ve Microsoft
, daha fazla oynanış videosuyla karşımıza çıkacak ve PC Gaming Show, her zaman olduğu gibi çeşitli yayıncılar ve bağımsız geliştiricilerin epik fragmanlarını izleyenlere sunacak.
Henüz izlemediyseniz, EA Play'de gösterilen fragmanların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Star Wars Jedi: Fallen Order E3 Fragmanı
Apex Legends: Season 2 E3 Fragmanı
Battlefield 5 Chapter 4 E3 Fragmanı
FIFA 20 E3 Fragmanı
Madden NFL 20 E3 Fragmanı
The Sims 4: Island Living E3 Fragmanı
Kaynak: WebTekno
Electronic Arts
, Teknoloji