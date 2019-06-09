09.06.2019 13:07
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EA'nın E3 2019 İçin Şu Ana Kadar Yayınladığı Tüm Fragmanlar

EA

E3 2019'un başlamasına günler kala EA, kendi YouTube kanalında yaptığı basın konferansında yeni gelecek oyunlarını tanıttı.

8 Haziran günü saat 9.15'te başlayan konferansta Electronic Arts, hem video oyun tanıtımları hem de oynanış görüntüleriyle kendi basın konferansı EA Play'de oyunculara bu senenin ilk seyir zevkini yaşattı. Star Wars Fallen Order, FIFA 20, Madden 20 gibi oyunların tanıtıldığı konferans, YouTube üzerinden yayınlandı.

Aşağıda göreceğiniz E3 fragmanları, henüz her şeyin başlangıcı. 11 Haziran tarihinde başlayacak olan E3'te Bethesda ve Microsoft, daha fazla oynanış videosuyla karşımıza çıkacak ve PC Gaming Show, her zaman olduğu gibi çeşitli yayıncılar ve bağımsız geliştiricilerin epik fragmanlarını izleyenlere sunacak.

Henüz izlemediyseniz, EA Play'de gösterilen fragmanların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Fallen Order E3 Fragmanı



Apex Legends: Season 2 E3 Fragmanı



Battlefield 5 Chapter 4 E3 Fragmanı



FIFA 20 E3 Fragmanı



Madden NFL 20 E3 Fragmanı



The Sims 4: Island Living E3 Fragmanı

Kaynak: WebTekno
Electronic Arts, Teknoloji