Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor

Crysis Twitter hesabı üzerinden gizemli bir paylaşım yapıldı. Serinin yeni oyunu veya HD Remaster sürümleri yolda olabilir.

13.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:53
EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor
Crysis Twitter hesabı üzerinden gizemli bir paylaşım yapıldı. Serinin yeni oyunu veya HD Remaster sürümleri yolda olabilir.

Cevat Yerli yönetmenliğinde Crytek tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan serinin ilk oyunu, 2007 yılında PC, 2013 yılında da PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Sonrasında ise Crysis Warhead, Crysis 2 ve Crysis 3, sırasıyla 2008, 2011 ve 2013 yıllarında satışa sunulmuştu.

Crysis serisinin her bir oyunu, teknolojik açıdan gelişmiş olması ile fiziksel güç, hız, savunma ve gizlenme yetenekleri sağlayan Nanosuit giyen karakterlerin etrafında dönüyordu. Bu ana karakterler hem düşman Kuzey Kore askerleriyle hem de milyonlarca yıl önce dünyaya gelmiş olan Ceph isimli teknolojik açıdan gelişmiş yaratıklar ile mücadele ediyorlardı.

Seri 2013 yılında çıkmış olan son oyundan bu yana sessizliğini koruyor. Birkaç hafta önce yayınlanan bir fragman ile Crysis HD Remastered'ın yolda olduğu düşüncesine sevk etmiş olsa da, henüz net bir şeyin işareti verilmiş değil. Ancak bugün Crysis Twitter hesabı üzerinden yapılan RECEIVING DATA (VERİ ALINIYOR) yorumlu paylaşıma bakacak olursak, bir duyurunun yapılması yakın olabilir.

RECEIVING DATA
— Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Muhtemelen birkaç hafta önce işaretini aldığımız olası Crysis HD Remastered duyuru yapılacak. Belki yeni bir oyun da olabilir. Bakalım Electronic Arts ve Crytek karşımıza neyle çıkacaklar?

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Electronic Arts, Cevat Yerli, Twitter, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
DSÖ’den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı Haberler
DSÖ'den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Vladimir Putin’den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Haberler
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Haberler ›› Teknoloji ››EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

23:58: İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler 23:53: (Özel) Şanlıurfa'da dehşet: Sokak köpekleri 6 çocuğu yaraladı - Haberler 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 23:40: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı... - Haberler 23:26: Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti