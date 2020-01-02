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EastMed boru hattı anlaşması Atina'da imzalandı

Atina'da EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreni yapıldı.

02.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:00 EastMed boru hattı anlaşması Atina'da imzalandı
Atina'da EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreni yapıldı.

EastMed doğalgaz boru hattı anlaşmasının imza törenine Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ülkelerin enerji bakanları katıldı.

Miçotakis yaptığı açıklamada, "Bu proje uluslararası hukuka uygun ve bu nedenle ABD tarafından destekleniyor. Bu boru hattı, bir barış ve iş birliği projesidir ve kimseye karşı bir tehdit oluşturmamaktadır" derken Anastasiadis ise projenin üç ülkeye çok sayıda fayda getireceğini söyledi.

Netanyahu da, Yunanistan ve İsrail'in Batı değerlerini oluşturan iki ülke olduğunu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu iş birliğine katıldığını söyleyerek, "Bu anlaşma İsrail'in bir enerji gücüne dönüşmesi açısından tarihi bir önem taşıyor. Biz burada kimsenin aleyhine çalışmıyoruz bölgenin barışı ve huzuru için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan EastMed boru hattının ulaşacağı ülkeler arasında İtalya olmasına rağmen İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'nin törene katılmaması dikkat çekti. - ATİNA

Güney Kıbrıs, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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