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Easyjet koronavirüs nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu; çalışanların maaşını devlet ödeyecek

Düşük maliyetli İngiliz havayolu şirketi Easyjet koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere merkezli Easyjet tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. İngiliz hükümetinin desteğiyle çalışanların maaşının yüzde 80'i ödenecek

30.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:14
Easyjet koronavirüs nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu; çalışanların maaşını devlet ödeyecek
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle seyahat etmek imkansız hale gelmiştir. Pazar günü tahliye uçuşlarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda tüm uçuşlarımız durdurulmuş" ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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