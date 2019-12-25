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BBC

EasyJet trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Easyjet, trans bir yolcunun şikâyeti sonrası uçak içi anonslarında "Bayanlar ve Baylar" ifadesini kullanmaktan vazgeçti.

25.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:35 EasyJet trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor

'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan EasyJet'in, trans bir yolcunun şikayeti sonrasında uçak içi anonslarında "Bayanlar ve Baylar" ifadesini kullanmaktan vazgeçtiği belirtiliyor.

Şirketin sözcüsü, İngiliz Independent sitesine personele bundan böyle "Hepiniz hoş geldiniz" gibi, "kapsayıcı" ifadeler kullanmasının tavsiye edildiğini söyledi.

Andi Fugard adlı yolcu, Ağustos'taki bir Twitter mesajında "Sevgili EasyJet, ikili cinsiyeti güçlendirmek için bir tür rekabet halinde misiniz?" diyerek şirkete dilini değiştirme çağrısında bulunmuştu.

EasyJet, 'daki Birkbeck Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Fugard'a "çeşitlilik" ve "kapsayıcılığa" vurgu yaptığı bir mesajla yanıt vermiş ve önerinin değerlendirileceğini açıklamıştı.

Stonewall adlı Londra merkezli LGBT hakları kuruluşunun bir sözcüsü de CNN'e "İnsanlara cinsiyetsiz bir dille hitap etmek, kimsenin kendisini dışlanmamış hissetmesini sağlamanın basit ve pozitif bir yolu" dedi.

Air Canada yasakladı

ulusal havayolu şirketi Air Canada Ekim'de karşılama anonslarında "Bayanlar ve Baylar" denmesini yasaklamıştı. Şirket yetkilileri bunun yerine "Herkese merhaba" deneceğini duyurmuşlardı.

United ve Air Italy gibi bazı havayolu şirketleriyle Travelport gibi acenteler, bilet rezervasyonlarında yolcuların cinsiyetini "X" diye işaretlemesine izin veriyor. Ancak bunun için yolcunun seyahat belgesinin "X" ifadesini içermesi şartı aranıyor.


Londra, Kanada, Avrupa, Dünya
BBC


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