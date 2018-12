Eaton, Çevre Dostu Mikro Veri Merkezini Duyurdu

07 Aralık 2018 Cuma 14:20



Güç yönetimi şirketi Eaton, şirketlerin IT ekipmanlarını yönetmelerine yardım eden, güç ve soğutma çözümlerini tek bir kabin içerisinde barındıran mikro veri merkezini 21 Kasım tarihinde Ankara'da yaptığı toplantıda duyurdu.Güç yönetimi şirketi Eaton, şirketlerin IT ekipmanlarını yönetmelerine yardım eden, güç ve soğutma çözümlerini tek bir kabin içerisinde barındıran Mikro Veri Merkezini 21 Kasım tarihinde Ankara'da yaptığı toplantıda duyurdu. Toplantıda yapılan bilgilendirmede; Eaton mikro veri merkezi, IT altyapısı için emniyetli olmasıyla ön plana çıkarken, yerinde erişim sağlayarak pek çok iç mekan uygulamasında güvenle kullanılabilecek. Mikro veri merkezini en çok tercih eden sektörlerin başında; bankalar, güvenlik, sigorta ve telekomünikasyon şirketleri, devlet daireleri, enerji ve kimya endüstrileri, raylı taşıma sistemi alt yapısı sağlayıcıları, tıp merkezleri, perakende ve eğitim kurumları yer alacak.Mikro veri merkezi yüksek güvenilirlik, yedeklilik ve çalışma verimliliği sunuyorDüzenlenen toplantıda konuşan Eaton Elektrik Türkiye Ülke Satış Müdürü Yılmaz Özcan, klasik veri merkezlerinin kurulum ve işletim maliyetleri açısından cazibesini kaybettiğini belirterek, "Özellikle bulut bilişim için mega veri merkezleri açılıyor. Bu veri merkezleri maliyet açısından daha uygun görünse de lokalde kalan servislerin daha uygun, küçük ve taşınabilir mikro veri merkezlerine dönmesi gerekiyor. Eaton Veri Merkezleri konusunda lider bir firmadır. Enerji verimli çözümlerimiz ile Facebook gibi dünya devi firmalara güvenle hizmet veriyoruz." dedi.Eaton mikro veri merkezinin en güçlü özellikleri arasında; güç dağıtım panosu (kabin içi), standart 42U kabinet olması ve tüm bileşenlerinin standart kabinet içine yerleşmesi olduğunu belirten Özcan, "Bir müşterimiz CCTV izleme merkezi için kabinini değiştirmek ve kontrol edilebilir bir rack ortamına ihtiyaç duyuyordu. Ses yalıtımı nedeniyle tercih edilen mikro veri merkezimiz, insanların çalıştığı alanın yakınına kuruldu. Kondansör borusu uzunluğu 20 metreye yakındı. Mikro veri merkezi şu anda bir kaç aydır çalışmakta ve müşterimiz ses yalıtımından oldukça memnun" diyerek sözlerini tamamladı.Yapılan bilgilendirmede; mikro veri merkezinin şirketlere hızlı kurulum, teknik destek ve kolay yer değişimi imkanı sunarken uzaktan kolay erişim ve yönetim kolaylığı da sağladığı bildirilirken; bütünleşik tasarımıyla, yüksek teknolojik tasarım ve ortam uyumluluğu sunduğu belirtildi. Merkezi'nin, temel faydaları da hızlı konuşlandırma, çevre koruma, uzak erişim, işletimsel güvenlik, yüksek güvenilirlik, düşük sahiplik maliyeti (tco) ve çekici, yüksek teknolojili tasarım şeklinde açıklandı. - ANKARA