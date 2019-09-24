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Eaton yeni aydınlatma ürünleri Crouse-Hinds serisini tanıttı

Küresel enerji yönetim şirketlerinden Eaton, yeni Crouse-Hinds serisi ürünlerini tanıttı.

24.09.2019 10:18Eaton yeni aydınlatma ürünleri Crouse-Hinds serisini tanıttı
Küresel enerji yönetim şirketlerinden Eaton, yeni Crouse-Hinds serisi ürünlerini tanıttı. Yeni teknoloji ürünleri geleneksel florasan aydınlatmasına kıyasla enerji maliyetlerini yüzde 40'a kadar azaltacak.

Küresel enerji yönetim şirketlerinden Eaton, yeni Crouse-Hinds serisi ürünlerini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede şirket, endüstriyel ve tehlikeli alanlarda aydınlatmada en son yeniliği olan Zone 1 ve 2 sertifikasına sahip Crouse-Hinds series CEAG ExLin lineer LED'lerini tanıttı. Patlamaya karşı korumalı LED armatürleri, endüstriyel müşterilere geleneksel florasan armatürlere kıyasla önemli maliyet tasarrufu sağlayacak.

Eaton IEC Pazarlama Direktörü Andrew Agan, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Zorlu ve tehlikeli ortamlar için geniş bir çözüm portföyü ile Eaton, müşterilerin tesislerini modernleştirmelerine, kesintisiz operasyonları ve artırılmış üretkenliği desteklemelerine yardımcı olmak için derin bir uzmanlık uyguluyor. Yeni CEAG ExLin LED lineer armatürlerimiz ile endüstriyel müşteriler, aydınlatma sistemlerinin ihtiyaç duyduğu toplam maliyeti, enerji verimliliğini ve bakımını iyileştirebilirler" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

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