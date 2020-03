"EBA Canlı Sınıf" uygulaması devreye alınacak - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz." dedi.Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk, 16 Mart'ta ara tatili de öne alarak okullardaki eğitime ara verildiğini, bir hafta gibi kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı kurularak örgün eğitimin uzaktan eğitime entegre edildiğini belirtti.Bunun hem öğrenci hem öğretmen hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç olduğunu ifade eden Selçuk, dünyanın da bu durumla yeni karşılaştığına işaret etti.Okulların kapanması kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getiren Selçuk, "Avantajımız neydi? EBA'nın altyapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Peki, dezavantajımız neydi? Destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi, artılarımızı ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. " diye konuştu.Okulların kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzadığını ve uzaktan eğitimin daha çok önem kazandığını anımsatan Selçuk, Türkiye'nin online eğitim platformu EBA ile tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz hizmet vermek için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi.EBA Kontrol Merkezine önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemleri hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezini kurduk. Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek'i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor. "Böylece veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale edildiğini belirten Selçuk, sorun yaşanmamasının sağlandığını kaydetti.Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."Selçuk, sistemin çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturmasının birkaç hafta alabileceğini ifade etti."Soru çözüm saati hazırladık"Önemli bir yeniliğin daha geldiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:"Bu arada, 8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak canlı sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler. Yine 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler. İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzaması ile öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler."Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınmasının da söz konusu olduğuna işaret eden Selçuk, tüm sınıflarda özellikle televizyon yayınlarında konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışma yaptıkları bilgisini verdi."11 ve 12'nci sınıf öğrencileri Akademik Destek'ten saat sınırlaması olmadan faydalanacak"Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracaklarını belirten Selçuk, "İlkokul ve ortaokul TV programını saat 15.00'e kadar uzatıp ardından tekrar dersleri yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız. " ifadesini kullandı.EBA'nın daha etkin kullanılması için sınıfların ihtiyaçlarına yönelik birtakım düzenlemeler yaptıklarını aktaran Selçuk, EBA'yı ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerin kullanımına tekrar açtıklarını söyledi.5 ila 10'uncu sınıf öğrencilerinin EBA'ya erişim sürelerini iki katına çıkartacaklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar, EBA'nın, normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz."Selçuk, çok daha fazla öğrenci EBA'dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilsin diye sürekli güncellemeler yapıldığına ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki kesinti varmış gibi algılanabildiğine işaret etti."Süreci birlikte tamamlayacak ve okulların kapılarını birlikte açacağız"Herkes için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde, öğrenci, öğretmen, veli ve içerik sağlayan ekiplerin yoğun bir gayret içerisinde bulunduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:"Herkes bir yandan kendi sağlığını korumak, bir yandan eğitime devam etmek için uğraşıyor. Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu, hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin, biz hepsini hallederiz. "

