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EBA'nın tıklanma sayısı 1 milyarı aştı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu 'eba.gov.tr', son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bıraktı.

10.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:08
EBA'nın tıklanma sayısı 1 milyarı aştı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu 'eba.gov.tr', son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bıraktı. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6'ncı, Türkiye 'de kamu internet siteleri arasında birinci sıraya yerleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'eba.gov.tr' son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklandı ve kullanıcılar yaklaşık 900 milyon kez sayfa görüntülemesi gerçekleştirdi. EBA, 'similarweb.com' ve mobil uygulama marketlerinin mart ayı verilerine göre, 'eba.gov.tr' küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bırakarak dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6'ncı internet sitesi oldu. Aynı zamanda dünya genelinde tüm internet siteleri içinde 317'nci, Türkiye'de de 12'nci sıraya yerleşti. 'eba.gov.tr' Türkiye'deki kamu internet siteleri arasında ise ilk sırada yer aldı.

İNDİRİLME SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Mobil uygulama olarak EBA'nın indirilme sayısı da kısa sürede 10 milyonu aştı. EBA mobil uygulaması 8 Nisan itibariyle Android işletim sistemi kullanan cihazlarda toplamda 7.12 milyon, EBA Akademik Destek uygulaması 1.46 milyon, iOS işletim sistemi kullanan cihazlarda ise EBA mobil uygulaması 1.46 milyon, EBA Akademik Destek uygulaması da 204 bin kez indirildi. EBA dijital eğitim platformunu son 30 gün içerisinde tüm öğretmenlerin yüzde 69'u, okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin ise yüzde 44'ü kullandı. Son bir hafta içerisinde YKS'ye hazırlanan 531 bin öğrenci de üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek'ten faydalandı.

'HEDEFİMİZ, DÜNYAYA MODEL ÜLKE OLMAK'

Avrupa ve Amerika'da birçok ülkenin uzaktan eğitime henüz başlayamadığı bir süreçte Türkiye'nin hali hazırda geliştirmekte olduğu altyapısıyla rekor sayılabilecek kısa bir süre içinde televizyon kanalları ve web portallarıyla uzaktan eğitime başladığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin dijital eğitim platformu EBA'yı kullanım oranları dünya ölçeğinde önemli bir yerde. Uzaktan eğitime başladığımız ilk günden bu yana, EBA Kontrol Merkezi'nde sistemi 7 gün 24 saat izleyerek sürekli geliştirme gayretindeyiz. Önümüzdeki günlerde LGS ve YKS'ye hazırlık sürecindeki 8 ve 12'nci sınıf düzeyindeki tüm öğrencilerimizi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla 'canlı sınıflarda' bir araya getirmeye başlıyoruz. Sistem altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, 'Eğitimde fırsat adaleti' ilkemize uzaktan eğitimde bütün boyutlarıyla ulaşarak bu alanda dünyaya model ülke olmaktır. Bundan sonraki süreçte 2023 Eğitim Vizyonumuzdaki hedefler doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerimiz için kamuoyu ile paylaşacağımız çok daha farklı çalışmalarımız olacak."


Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Güncel
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