EBA şifresi nasıl oluşturulur? EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifre işlemleri ve EBA giriş bilgileri ve ders izleme.

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. EBA da bu sistemlerden bir tanesi. EBA ile ilgili şifre ve giriş bilgileri haberimizde.

ADIM ADIM EBA ŞİFRESİ OLUŞTURMA

EBA şifremi nasıl oluştururum?

İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsin.

a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:

1. "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıkla.

2. e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

3. EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

4. Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

5. Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

6. Güvenlik kodunu girip ve "Gönder" butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:

1. EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.

2. EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

3. Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

4. Bir aktivasyon yöntemi seç:

a. "Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek "Giriş Yap" butonuna tıklamalısın.

b. "e-Postayla Aktivasyon"u seçersen "Aktivasyon Kodu Gönder" butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu "Aktivasyon Kodunu Gir" bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek "Giriş Yap" butonuna tıklamalısın.

c. "Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen "Aktivasyon Kodu Gönder" butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu "Aktivasyon Kodunu Gir" bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek "Giriş Yap" butonuna tıklamalısın.

5. Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve "Kaydet"e tıkla.

6. Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

7. Güvenlik kodunu girip "Gönder" butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.