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EBA TV frekansı nedir? EBA TV kurulumu nasıl yapılır? EBA canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV kurulumu! Televizyondan EBA izleme! Corona Virüs!

Corona virüs nedeniyle binlerce öğrenci bugün uzaktan eğitime geçiyor. Herkesin merak ettiği TRT EBA TV (ilkokul-ortaöğretim-lise) uydu frekans bilgileri nedir? TRT EBA TV kurulumu nasıl yapılır?

23.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:53
EBA TV frekansı nedir? EBA TV kurulumu nasıl yapılır? EBA canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV kurulumu! Televizyondan EBA izleme! Corona Virüs!

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 haftadır okula gidemeyen ve eğitim alamayan öğrenciler bugün itibarı ile uzaktan eğitime başlıyorlar. MEB uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili detayları paylaşarak duyuru gerçekleştirdi. EBA'dan sorunsuz yararlanabilmek için gerekli işlemleri açıkladı ve frekans bilgilerini paylaştı.

EBA FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN PLATFORMLARI

EBA TV frekansı nedir? EBA TV kurulumu nasıl yapılır? EBA canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV kurulumu! Televizyondan EBA izleme! Corona Virüs!
EBA FREKANS LİSTESİ

TÜRKSAT UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, MEB, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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