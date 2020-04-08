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EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Lise ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! EBA TV!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 6 Nisan haftası EBA TV ders lise ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

08.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:40
EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Lise ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! EBA TV!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV lise haftalık ve günlük ders programları listesi habrimizde.

EBA TV LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Lise ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! EBA TV!
LİSE DERS PROGRAMI
Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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