Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 30 Mart haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

31.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:00
EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ortaokul haftalık ve günlük ders programları listesi habrimizde.

EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:19: EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Lise ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! EBA TV! - Haberler 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:00: LGS ne zaman olacak 2020 - LGS konuları neler? 2020 LGS'de çıkacak konular hangileri? - Haberler 16:49: Af kanunu çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkıyor? Hangi suçlar af kapsamında? Hangi suçlar af kapsamı dışında kaldı? - Haberler 16:00: EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! - Haberler 15:53: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli? - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler