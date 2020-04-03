EBA TV'yi izleyemeyen 3 kardeşe televizyon hediye edildi

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 3 kardeşin uzaktan eğitimden yararlanabilmesi için aileye televizyon hediye edildi.

Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde oturan Dursun Bilgeç, kaymakamlığa giderek ilk ve ortaokula giden 3 çocuğu bulunduğunu, evindeki televizyonun eski olduğunu, bu nedenle EBA TV'yi izleyemediklerini söyledi. Kaymakam Gökhan Gürbüzerol'un talimatıyla Bilgeç ailesine televizyon hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Bilgeç ailesini evinde ziyaret ederek yeni televizyonu kurdu. 3 kardeş televizyonun eve kurulmasının adından EBA TV'yi izlemeye başladı.

Kaynak: DHA