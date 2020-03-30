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EBA TV'yi izleyemeyen küçük çocuğa öğretmenleri televizyon aldı

Osmaniye'de evdeki televizyon bozulduğu için EBA TV'yi izleyip uzaktan eğitim alamayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi için öğretmenleri televizyon alarak aileye hediye etti.

30.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:48
EBA TV'yi izleyemeyen küçük çocuğa öğretmenleri televizyon aldı
Osmaniye 'de evdeki televizyon bozulduğu için EBA TV'yi izleyip uzaktan eğitim alamayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi için öğretmenleri televizyon alarak aileye hediye etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanması ile öğrenciler uzaktan eğitime geçerken, Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Şahin Koçer evlerindeki televizyon bozulduğu için EBA TV'deki programları takip edemedi. Anne Gülcan Koçer, durumu Osmaniye Valiliğine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Şahin Koçer'in okulundaki öğretmenler ve okul müdürü aralarında para toplayarak aldıkları televizyonu aileye hediye etti. Küçük çocuk artık EBA TV'deki dersleri takip edebilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Osmaniye, Çardak, Güncel
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