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EBA TV'yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur'un yardımına koştular

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; gelen talep üzerine 9 yaşında öğrenci yağmur Uğur'un televizyonuna, dersini takip etmesi için evine ekip göndererek 'EBA TV' yükletti.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
EBA TV'yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur'un yardımına koştular
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; gelen talep üzerine 9 yaşında öğrenci yağmur Uğur'un televizyonuna, dersini takip etmesi için evine ekip göndererek 'EBA TV' yükletti.

Yağmur Uğur; televizyonunda 'EBA TV olmadığından derslerine çalışamayınca aile büyükleri bağlı oldukları İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan'dan yardım talebinde bulundular. Muhtar Hüseyin Alparslan bu durumu Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan'a bildirdi. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; 20 dakika içinde öğrencinin evine bir ekip göndererek, öğrencinin televizyonuna 'EBA TV' yükletti. Öğrenci Yağmur Uğur, televizyondan derslerini 'EBA TV'den izleyerek derslerine çalışmaya başladı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan'ın bu örnek davranışı çevrede taktirle karşılandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Hüseyin Alparslan, Odunpazarı, Yaşam

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