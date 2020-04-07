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EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS

Sivas'ın Zara ilçesinde, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozuk olduğu için EBA TV'yi izleyemediğini bildiren özel eğitim sınıfı öğrencisine, televizyon hediye edildi.

07.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:44
Sivas 'ın Zara ilçesinde, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozuk olduğu için EBA TV'yi izleyemediğini bildiren özel eğitim sınıfı öğrencisine, televizyon hediye edildi.
Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu özel sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emir Kerim Gürler, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozulduğu için kendisinin, ağabeyinin ve ablasının EBA TV'deki dersleri takip edemediklerini, çizgi film izleyemediğini söyleyerek, yetkililerden televizyon istedi.
Gürler'in talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletildi.
Kaymakam Mehmet Sayın'ın talimatıyla Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından satın alınan televizyon, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince Gürler ailesinin Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki evine teslim edildi. Görevliler, televizyonun kurulumunu da yaptı.
Televizyon talebinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Emir Kerim Gürler, "Bu televizyonu hediye ettiği için Kaymakam amcama teşekkür ederim." dedi. EBA TV’yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Sivas, TV, Güncel

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EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS
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Haberler ›› Güncel ››EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS - Haberler

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