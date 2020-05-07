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EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi

Sivas'ta, televizyonları bozuk olduğu için EBA TV yayınlarını izleyemeyen ve uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye televizyon verildi.

07.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:57
Sivas'ta, televizyonları bozuk olduğu için EBA TV yayınlarını izleyemeyen ve uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye televizyon verildi.
Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Miraç Göçgün (9), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak televizyonlarının arızalı olduğunu, bu nedenle EBA TV'den derslerini takip edemediğini belirtti.
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatıyla harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kentteki bir mağazadan televizyon alarak Göçgün'ün yaşadığı eve götürdü.
Ekiplere teşekkür eden ve derslerini EBA TV'den takip etmeye başlayan Göçgün, "Televizyonumuz arızalandığı için yenisini istemiştim. Görevliler getirerek evimize kurdular. Bundan sonra EBA TV'den derslerimi izleyebileceğim. Başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. EBA TV’yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Şemsi Tebrizi, Sivas, TV, Güncel, Haber

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