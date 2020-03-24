Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››EBA'ya erişim ve uzaktan eğitim kolaylığı - Ekonomi

EBA'ya erişim ve uzaktan eğitim kolaylığı

Covid19 salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulaması 23 Mart Pazartesi günü hayata geçti.

24.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:14
EBA'ya erişim ve uzaktan eğitim kolaylığı
Covid19 salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulaması 23 Mart Pazartesi günü hayata geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) smart televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla erişmek mümkün oluyor.

Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü verilen ilk derslere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden katılım sağladı. Eğitim bilişim ağı EBA aracılığı ile öğrencilerin derslerinden geri kalmaması sağlanacak ve öğrenim devam edebilecek.

Yeni nesil teknolojileri ve hayatı kolaylaştıran ürünleri ile her zaman tüketicisinin yanında olan Vestel, Smart TV'leri ile öğrenci ve öğretmenlerimize uzaktan eğitim kolaylığı sağlıyor. Vestel AR-GE mühendisleri, EBA'ya erişimi kolaylaştırmak için Smart TV ekranlarını platforma uygun olarak dersler başlamadan önce güncelledi. Bu sayede öğretmen ve öğrenciler, eğitim bilişim platformu EBA'ya Vestel Smart TV ekranlarından kolaylıkla ulaşabiliyor. MEB tarafından yayınlanan çevrimiçi dersleri de takip edebiliyorlar. Kullanıcılar, Vestel Müşteri Hizmetleri'ni arayarak EBA kurulum desteği de alabiliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, 23 Mart, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Ekonomi
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:05: Taksicilerin işleri covid19 yüzünden düştü! - Ekonomi 15:04: Evde çalışanların teknolojik ihtiyaçları tek tıkla kapıda - Ekonomi 15:04: Gaziantep'te kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı - Ekonomi 15:02: Korona virüs salgını nedeniyle fabrikalarda iş gücü düşürüldü - Ekonomi 15:02: GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak - Ekonomi 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 14:05: Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi
Loading