Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri!

Binlerce öğrenci corona virüs nedeniyle eğitimlerini EBA ve EBA TV üzerinden devam ettirecekler. EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA giriş işlemleri ile ilgili tüm soruların yanıtı haberimizde.

06.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:53
EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. EBA da bu sistemlerden bir tanesi. EBA ile ilgili şifre ve giriş bilgileri haberimizde.

ADIM ADIM EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci › EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin.Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci › Açık Öğretim yolunu izle.

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:54: Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! - Haberler 11:53: EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri! - Haberler 11:28: Pınar Okyay kimdir? Pınar Okyay nereli, kaç yaşında? - Haberler 10:48: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı - Haberler 10:43: Kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri çalışacak mı? Şehir dışı yasağına kargo şirketleri dahil mi? Kargo ulaşımı yasağa takılıyor mu? Koronavirüs! - Haberler 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 08:15: Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler