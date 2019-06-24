24.06.2019 19:02
Haberler » “genel“ » Haber

Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı

Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındıERZURUM - Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu yorulunca Erzurum'da bir vatandaşın evine sığındı.

Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı
ERZURUM - Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu yorulunca Erzurum'da bir vatandaşın evine sığındı.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde çalışan Ali İhsan Karacan , evinin balkonunda bitkin bulduğu Ebabile kızıyla sahip çıkıp, yem ve su ihtiyacını karşıladı. Karacan,evinde baktığı Ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edecek.
Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki valiliğe ait lojmanın A-1 Blok'unun 5'inci katında oturan Karacan ailesi, sabah uyanıp, balkona çıkınca uçamayan kuşu gördü. Ravza Nur (7), babası Ali İhsan Karacan'dan kuşla ilgilenmesini istedi. Bunun üzerine internetten araştırma yapan Karacan, kuşun ebabil olduğunu belirledi. Balkonda bitkin duran ebabile, yem ve su verildi. Ali İhsan Karacan; kızları Ravza Nur, Azra Gül ve İrem Betül ile hafta sonu boyunca kuşu besledi.
Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifadene eden Karacan, "İlk gördüğümüzde Ebabil Kuşu olduğunu anlamadık sonrada internetten araştırdık ve Ebabil Kuşu olduğunu anladık. Kuranda adı geçen bir kuş olduğu için bizim için daha da anlam ifade etti. Bu kuşlar bir orduyu Allah'ın emriyle taş saldırısına uğrattı. Bizde aldık besledik. Buradan da yetkililere teslim edeceğiz" dedi.Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı
Kaynak: İHA
Ali İhsan Karacan , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:37 Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yıkım gerginliği
20:06 Ankara'da Ruanda ile İşbirliği Semineri düzenlendi
19:18 Serinleme için ölümü göze alıyorlar
19:02 Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı
18:54 Selde babalarını kaybeden ve canlarını son anda kurtaran aile o anları anlattı
18:45 AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık başında hayatını kaybeden Özgür Zengin'in...
18:38 Genç polis memuruna son yolculuğuna uğurlandı