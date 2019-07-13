13.07.2019 15:47
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Ebabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Ebabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Çatına ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan ebabil kuşu, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı bir operasyonla kurtardı.

Ebabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Çatına ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan ebabil kuşu, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı bir operasyonla kurtardı.
SİVAS - Çatına ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan ebabil kuşu, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı bir operasyonla kurtardı.
Sivas kent merkezi, Sularbaşı mahallesinde bir binanın çatı kısmında mahsur kalan bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler itfaiye arabasının yangın merdiveni ile mahsur kalan kuşun yanına ulaştı. Mahsur kalan kuşun ebabil kuşu olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri düzenledikleri kurtarma operasyonu ile ebabil kuşunu dolandığı ipten çekerek kurtarmayı başardı. Ebabil kuşu, yaralanan kanat kısmının tedavi edilmesi için Sivas Belediyesi Veteriner hizmetlerine teslim edilmek üzere itfaiye merkezine götürüldü. Ebabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Kaynak: İHA
Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Genel

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