EBB Şehir Tiyatrosu'ndan yeni bir oyun daha: Zoraki Tabip

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca sahnelenen "Zoraki Tabip" isimli oyun, daha ilk gösteriminde kahkaha tufanına dönüştü. Ahmet Vefik Paşa'nın kaleme aldığı ve yönetmenliğini ise Emrah Çılgı'nın yaptığı oyun, Dadaş İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenirken, oyunun reji asistanlığı ve sahne amirliğini ise, gerçek doktorlar yaptı. Oyunda, zorla doktor olmaya yönlendirilen bir oduncunun hikayesi anlatılırken, oyunu farklı kılansa, oyuncuların kullandıkları şive ve ağızlar oldu. Kapalı gişe oynayan oyunun ilk gösterimine katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, selamla konuşmasında Erzurum'daki kültür ve sanat etkinliklerinin yoğunluğuna değindi.



Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal etkinliklere özel bir ilgi gösterdiğinin altını çizen Başkanvekili Polat, "Tiyatrodan müziğe varıncaya kadar, kültür ve sanatın her alanında imzası bulunan Büyükşehir Belediyemiz, İbrahim Erkal Kültür Merkezi ile bu yöndeki çalışmalarını adeta taçlandırmıştır. Elbette bunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in payı çok büyüktür. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Erzurum'da her pazartesi ve salı günü sahnelenecek olan "Zoraki Tabip" adlı oyunu izlemek için İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ne akın eden tiyatroseverler, kendilerini kahkaha tufanının ortasında bulurken, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı ise göz doldurdu.



Emrah Çılgı'nın, yönetmenliğini yapmasının yanı sıra aynı zamanda rol de aldığı oyunun dekor ve ışığını Evren Örs, koreografi çalışmalarını ise Derya Aksakal üstlendi. Kenan Uz, Gonca Çılgı, Sedanur Erdik, Elif Yıldırım, Zehra Kılıç, Fatmanur Çavaş, Oğuzhan Kahraman ve Emirhan Çaykesen'in rol aldığı oyunun teknik çalışmalarını Hilal Şimşek, Arzu Gökçen Çelik, Nimet Tokgöz, Sedanur Yılmaz ve Emre Yazıcıoğlu yaptı. "Zoraki Tabip" adlı oyunda en çok dikkat çeken ayrıntı ise, Reji Asistanlığı ve Sahne Amirliği görevlerinin, gerçek hayatta da tabip olan Uzman Dr. Hamit Çelik ve Operatör Dr. Ahmet Yardım tarafından yürütülmesi oldu.



Yönetmen Emrah Çılgı, oyunla ilgili olarak şunları kaydetti: "Seyircimiz önceki oyunlarımızda en çok ağız ve şiveye güldüğü için, ana temasını değiştirmeden, günümüzde en çok güldürebileceğimiz esprilerle oyunumuzu süsledik. İlk gösterimimizde seyircimiz oyuna beklediğimizin bile çok daha üstünde dahil oldu, reaksiyon gösterdi. Oyunun ve oyuncularımızın performansının beğenildiğini ve seyirciden tam not aldığını görmek açıkçası hepimizi mutlu etti. İlaveten Şehir Tiyatromuzca sahnelenen her oyuna gösterilen ilginin sürekli artıyor oluşu da, bizi mutlu kılan bir başka faktör oldu. Bize bu imkanı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, kültür ve sanata verdiği değerden dolayı ise, özellikle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA