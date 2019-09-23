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EBEGEM'den el sanatları kursu

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) bünyesinde geleneksel el sanatları kursu açılacağı bildirildi.

23.09.2019 17:21EBEGEM'den el sanatları kursu
Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) bünyesinde geleneksel el sanatları kursu açılacağı bildirildi.

EBEGEM, gençlerin donanımlarına ve eğitimlerine katkı sağlayan kursların yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını destekleyen kurslarını da sürdürüyor.Ebru, rölyef, ahşap boyama ve iğne oyası gibi geleneksek el sanatları ile magnet yapım kursları için başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi. 16 yaş ve üzeri kadınlara yönelik düzenlenen ve uzman hocalar tarafından verilecek kurslara katılan kursiyerler, bir yandan eğlenirken diğer yandanda öğrenme fırsatı elde etmiş olacak.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kurslarımıza katılmak isteyenlerin, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO: 19'da Belediye lojmanları yanında bulunan EBEGEM'e şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Ekonomi, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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