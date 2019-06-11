EBEGEM gençlere desteğini sürdürüyor

Başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden farklı branşlarda eğitim programlarının sunulduğu EBEGEM çatısı altında düzenlenen kurslara katılan kursiyerler, donanımlarını artırarak, istihdam edilebilirliklerine katkı sağlıyor, geleceklerine yatırım yapıyor, meslek sahibi oluyor. Kurs sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim İl Müdürlüğü onaylı sertifika veriliyor.

BİLGİSAYAR VE EL SANATLARI KURSLARINA YOĞUN İLGİ

EBEGEM bünyesinde uzman eğitmenlerin katılımıyla başlayan Bilgisayar İşletmenliği ve El Sanatları kursları, yoğun katılımla devam ediyor.

ALTI BRANŞTA KURS BAŞVURULARI BAŞLADI

EBEGEM bünyesinde yeni dönemde, yeni kurslarla gençlere destek sağlanacak. Açılacak Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Solıdworks, Autocad, Diksiyon ve Güzel Konuşma ve İngilizce Dil kursları ön başvuru kayıtları başladı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurs müracaatlarına yönelik herhangi bir sınırlamanın olmadığı belirtilerek, "Kurslarımıza katılmak isteyenler, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19'da (Belediye lojmanları yanı) bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'ne (EBEGEM) başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Bültenler