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Eber Gölü'ndeki sazlıkta yangın

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında 35 bin kilometrekarelik alan zarar gördü.

23.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42 Eber Gölü'ndeki sazlıkta yangın
'nin önemli sulak alanlarından Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında 35 bin kilometrekarelik alan zarar gördü.

Alınan bilgilere dün öğle saatlerinde başlayan yangın, gece 12.00'a kadar sürdü. Yangında binlerce kilometrelik alanın yangında zarar gördüğü belirtildi. Yangına sulak alanlarda bulunması nedeniyle müdahale edilemediği belirtilirken birçok hayvanın da alevlerden zarar gördüğü kaydedildi.

Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş, yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkartıldığını iddia etti. Ateş, vatandaşın ekmek teknesi, geçim kaynağı olan sazlıkların tamamıyla yok olduğunu, Eber Gölü'nün ciğerlerinin yandığını belirterek, "Bu göl kısmından sazları keserek gelir kaynağı oluyor. Vatandaş bundan ekmek kazanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yakıldı göl. İçerisinde bir sürü canlı varlık yok oldu. Bu vicdansızlıktır. İnsanlığa sığmaz. Kendi kaynağımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz. Yaklaşık 35 bin kilometrekarelik alan yandı." - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Eber, Güncel

Kaynak: İHA

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