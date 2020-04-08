Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol

Eğlence servisi Netflix, evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde çocuklu ailelerin hayatını kolaylaştıracak bir adım attı.

08.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:07
Ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol

Geçtiğimiz aylarda Türkiye 'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren eğlence servisi bu kez, dünya genelinde, ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak bir dizi değişiklik yapacağını açıkladı. Türkiye'de de geçerli olacak bu değişiklikler ile ebeveynlerin, aileleri için doğru içeriklere karar vermesi daha kolay hale gelecek.

Üyelerden gelen geri bildirimler göz önüne alınarak şekillendirilen yeni kontroller sayesinde ebeveynler artık şunları yapabilecek:

Çocukların kullanmasını önlemek için bireysel profillere PIN koruması tanımlamak

Yaşlarına uygun olmayan içerikleri filtreleyerek çocuklarının Netflix deneyimini özelleştirmek

Belirlenecek yapımları filtreleyerek çocukların profilinde bu yapımların görünmesini engellemek

Hesap ayarları içerisindeki "Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" bölümünü kullanarak her profilin ayarlarını kolayca incelemek

Çocuklarının onlar için oluşturulan profilde neler izlediklerini görmek

Çocuk profillerinde bölümleri otomatik oynatma özelliğini kapatmak

Netflix Çocuk Ürün Müdürü Michelle Parsons şöyle konuştu: "Her ailenin farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir yandan Klaus - Sihirli Plan gibi ödüllü animasyon filmler, Küçük Bheem ile Büyük Maceralar gibi diziler veya Carmen Sandiego: Çalmak ya da Çalmamak gibi interaktif diziler dâhil dünyanın dört bir yanından birçok farklı çocuk ve aile içeriğine yatırım yapıyor, diğer yandan ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sunmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla kullanıma sunduğumuz geliştirilmiş ebeveyn kontrollerinin, ailelerin çocukları için doğru seçimleri yapmasına yardımcı olacağını umuyoruz."

Yeni ebeveyn kontrollerinden faydalanmak için mobil cihazlarda veya dizüstü bilgisayarlarda hesap ayarlarına girmek ve tercih edilen düzenlemeleri seçmek gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Teknoloji, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

10:45: Bursa'da iş hanında korkutan yangın - Haberler 10:44: Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek - Haberler 10:43: (Özel) Hırsızlar korona virüs ile mücadele eden doktorun motosikletini çaldı - Haberler 10:43: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör... - Haberler 10:40: PTT kuyruğundan kurtaran sosyal yardımlar vatandaşın kapısına gidiyor - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil 09:32: Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız - Haberler 09:26: Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler 09:19: 20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam - Haberler 08:35: Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar - Haberler