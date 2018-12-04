Ebeveynlerin Ergenlik Yaşı Çocuğu Etkileyebiliyor

Ergenliğin kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce başlaması ve kız çocuklarında 10-10,5 yaşından önce adet olmasının erken ergenlik olarak kabul ediliyor. Erken ergenliğin çocuklarda psikososyal sorunlara yol açabildiğini belirten Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, "Bunun yanında çocukluk döneminde yaşıtlarından daha iri olan çocuklar, erişkin hayatta büyümelerini erken durdurmaları nedeniyle boy kısalığıyla karşı karşıya kalabilirler" açıklamasında bulundu.Ergenliğin genel olarak kızlarda 9-10, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başladığını söyleyen Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, "Kız çocuklarında ergenliğin ilk fiziksel bulgusu meme gelişimi ve/veya pubik kıllanma; erkek çocuklarında ise testislerde büyüme ve kıllanmadır" dedi.Erken ergenliğin tedavisi altta yatan nedene göre değişiyorErken ergenliğin tedavisinin altta yatan nedene göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, "Erkek çocuklarda erken ergenlikle karşılaşıldığında altta yatan beyin tümörü gibi ciddi hastalıklar da olabilir. Bu durumun tedavisi altta yatan hastalığın tedavisini gerektirir" şeklinde konuştu. Daha sık karşılaşılan ve nedeninin kesin olarak bilinmediği ve altta yatan bir nedenin olmadığı durumların gerçek erken ergenlik olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, "Bu durumun tedavisi oldukça kolay ve etkilidir. 28 günde bir aşı gibi yapılan depo etkili ilaçlar ile ergenlik kontrol altına alınabilir" açıklamasında bulundu.Erken ergenlik sağlıklı beslenme ve sporla önlenemezErgenliğin başlamasında genetik, çevresel faktörler, beslenme ve vücut ağırlığının da önemli olduğunu söyleyen Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, "Sağlıklı beslenme, spor yapma ve kilo kontrolü tüm hormonal sistemlerin sağlıklı olması için gerekli olsa da bunlara dikkat edilen çocuklarda da erken ergenlik ile karşılaşılabiliyor. Gerçek erken ergenliğin sebebi tam olarak bilinmediği için bunlara dikkat edilerek erken ergenlik önlenemez" şeklinde konuştu.Ebeveynlerin ergenliğe girdiği yaş çocuğu etkileyebiliyorEbeveynlerin ergenlik yaşlarının da çocukları etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Sebahat Ağladıoğlu, "Ergenlik, her çocukta kendi içinde farklı seyir gösterir. Bu nedenle, ergenlik süresi boyunca tüm çocukların aralıklı olarak izlenmesinin boy, kilo ölçümü ve pubertal muayenelerinin yapılması normalin dışındaki durumların tespiti için oldukça önemli" dedi.