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Ebeveynlerin yüzde 29'u internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de 7-12 yaşları arasında çocuk sahibi olan ebeveynlerin yüzde 29'u çocukların internette karşı karşıya kaldığı en önemli riskin zararlı içerikler olduğunu düşünüyor.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Ebeveynlerin yüzde 29'u internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor
Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye 'de 7-12 yaşları arasında çocuk sahibi olan ebeveynlerin yüzde 29'u çocukların internette karşı karşıya kaldığı en önemli riskin zararlı içerikler olduğunu düşünüyor.
Kaspersky açıklamasına göre, internette her yerde rastlanabilen zararlı içerikler uygulama içi reklamlarda çıkabiliyor ve bu tür içerikleri üretenler uygulamalar üzerinden gelir sağlıyor.
Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 24'ü uygunsuz içeriklerle karşılaşma riskini en aza indirmek için çocuklarının internette geçirdikleri süreyi kontrol etmeye çalışıyor.
Türkiye'de anne babaların yaklaşık yarısı (yüzde 52) çocuklarının internette gezdiği siteleri kontrol ve takip etme ihtiyacı hissediyor.
Çocuklar bu tür içeriklere yanlışlıkla da erişebiliyor. Ebeveyn kontrolü yazılımları burada devreye girerek zararlı içeriklerle karşılaşma riskini en aza indiriyor.
Bu noktada Kaspersky Safe Kids, sahip olduğu içerik filtreleme teknolojisiyle uygunsuz içerikleri yüksek başarıyla tespit etmeyi sağlayan, içinde buluşsal yaklaşım ve makine öğreniminin de bulunduğu birçok yaklaşımı bir araya getiriyor.
"Ebeveyn kontrolü yazılımının özelliklerine dikkat edin"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İçerik Analizi ve Araştırma Müdürü Konstantin Ignatiev, son yıllarda filtreleme sistemlerine Arapça gibi birçok yeni dil eklediklerini belirterek, "Üründe sunulan kategorilerin içinde tanımlaması bazen zor olan belirli içerikleri tespit etmek için de çalışmalar yürüttük." ifadelerini kullandı.
Ignatiev, şunları kaydetti:
"Uygunsuz içerik trendlerini günlük olarak takip ederek ürünümüzü iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparak ebeveynlerin çocuklarını düzgün bir şekilde yetiştirmesine yardımcı oluyor, gençlerin büyürken zarar görmelerini önlüyoruz. Tüm bu gelişmelerle çocukların internet güvenliğini artırmayı hedefliyoruz."
Kaspersky, çocuklarını zararlı içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere şu önerilerde bulundu:
"Kurmaya karar verdiğiniz ebeveyn kontrolü yazılımının güvenilir bir şirket tarafından geliştirilmiş olmasına özen gösterin. Ebeveyn kontrolü yazılımının uzaktan ayar yapma özelliği olup olmadığına bakın. Uygulamada çocuğunuzun internetteki faaliyetlerini kontrol etmenizi sağlayan engelleme, uyarı ve veri toplama gibi özellikler bulunmasına özen gösterin.
Ebeveyn kontrolü yazılımının özelliklerine göz atın. Cihazına bir ebeveyn kontrolü yazılımı yüklemeden önce çocuğunuza internetteki faaliyetleri hakkında bilgileri görebileceğinizi söyleyin. Çocuğunuzun cihazına bu yazılımı kurmak için ortak karar alın."

Kaynak: AA

Etiketler: Kaspersky, Türkiye, Anne, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ebeveynlerin yüzde 29'u internetteki zararlı içeriklerden endişe duyuyor - Ekonomi

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