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Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek

11 binden fazla can kaybına yol açan Ebola virüsünün ortaya çıkarılmasında rolü olan uzmana göre yeni tip koronarivüsün dünyaya yayılma tehlikesi çok daha yüksek. Koronavirüsün öldürme oranı yüzde yaklaşık yüzde 3,7. Ebola için bu oran yüzde 50'yi geçiyor

13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:01
Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek
11 binden fazla can kaybına yol açan Ebola virüsünün ortaya çıkarılmasında rolü olan uzmana göre yeni tip koronarivüsün dünyaya yayılma tehlikesi çok daha yüksek.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu yöneticisi Peter Piot, Covid-19 hastalığına sebep olan yeni tip koronavirüsün "gerçekten kötü bir duruma" dönüşebileceğini ileri sürdü.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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