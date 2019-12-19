EBRD'den Enerjisa'ya 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD), Enerjisa Enerji'ye 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman sağlanması onaylandı.

EBRD'den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'ye sağlanacak finansman, bankanın Türk Lirası Günlük Referans Kur (TLREF) mekanizması kapsamındaki ilk kredi olacak.

Söz konusu finansman, 100 milyon dolar karşılığı olmak üzere Türk lirası olarak verilecek.

Enerjisa Enerji, krediyi elektrik dağıtım hizmeti sağladığı bölgede şebeke altyapısının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin sağlanması ve teknoloji yatırımları için kullanacak.

EBRD ve Enerjisa Enerji, finansman kapsamında elektrik sektöründe kadınların iş gücüne eşit katılımını sağlamak üzere iş birliği de yapacak.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON ortak girişimi olarak kurulan Enerjisa Enerji, geçen yıl hisselerinin yüzde 20'sini halka arz etmişti. Halka arz sonrasında Sabancı Holding ve E.ON'un şirkette yüzde 40'ar hissesi bulunuyor.

EBRD, Türkiye'de 2009'dan beri 302 projede yaklaşık 12 milyar avro değerinde yatırım gerçekleştirdi.