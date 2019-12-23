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EBRD'den Migros'un tahvil ihracına yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin yerel para birimine ve sermaye piyasalarına destek vererek süpermarket zinciri Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yatırım yaptığını duyurdu.

23.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:28 EBRD'den Migros'un tahvil ihracına yatırım kararı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 'nin yerel para birimine ve sermaye piyasalarına destek vererek süpermarket zinciri Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yatırım yaptığını duyurdu.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel para ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesinin banka için bir öncelik olduğu kaydedildi. Bu amaçla Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yatırımın yapıldığı bildirilen açıklamada, Türk lirası cinsinden yapılan tahvil ihracının Borsa İstanbul'da işlem göreceği ve gelirin şirketin döviz riskini azaltmak için kullanılacağı kaydedildi.
EBRD açıklamasında Migros'un, Türkiye'de 81 ilde Migros, M-Jet, 5M ve Macrocenter markaları altında 2 bin 121 gıda perakende mağazası ile Makedonya ve Kazakistan'da 44 Ramstore mağazası ile faaliyet gösterdiği belirtildi.
EBRD, Türkiye'de 2009 yılından bu yana 302 projeye yaklaşık 12 milyar avro yatırım gerçekleştirdi.

MİGROS TİC. A.Ş., Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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