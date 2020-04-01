EBRD gelişmekte olan ekonomileri izliyor
EBRD, gelişmekte olan ekonomilerin koronavirüs salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemek ve değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdiğini duyurdu.
01.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:57
EBRD, gelişmekte olan ekonomilerin koronavirüs salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemek ve değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdiğini duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com