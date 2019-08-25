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Ebru Bulgurcu'dan çiftlerde şampiyonluk, teklerde ikincilik

Milli tenisçi Ebru Bulgurcu, Vilnius Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaşırken teklerde ikinci oldu.

25.08.2019 14:16 Ebru Bulgurcu'dan çiftlerde şampiyonluk, teklerde ikincilik
Milli tenisçi Ebru Bulgurcu, Vilnius Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaşırken teklerde ikinci oldu.

Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ebru Bulgurcu, Rus partneri Ludmila Bubnova ile çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Ebru-Bubnova çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda) - Evgeniya Korotkina (Rusya) ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ebru Bulgurcu, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Ludmila Bubnova'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle yenilerek ikincilik elde etti. - ANKARA

Litvanya, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

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