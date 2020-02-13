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Ebru Destan boşandı mı? Destan'dan samimi açıklamalar

Oyuncu Ebru Destan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Destan, yeni kitabı ve boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında konuştu

13.02.2020 07:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:41Ebru Destan boşandı mı? Destan'dan samimi açıklamalar

Önceki gün City's çıkışı objektiflere takılan Destan, çıkacak olan ikinci kitabı için "Üç yıl önce kitapseverlerle buluşturduğumuz Yalnız Değiliz kitabımın devamı için hazırlıklar tamamlandı. İlki çok büyük beğeni topladığı ve kitapseverlerden gelen yoğun ilgiden dolayı ikincisine karar verdi. İlk kitabımın devamı gibi olacakama isime daha karar vermedik henüz. Heyecanla çalışıyoruz" dedi.

'Boşanma davası sürüyor'

Bu arada Ebru Destan, eşi Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek "Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum. Dava devam ediyor" dedi.& ;& ;


Ebru Destan, Nişantaşı, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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