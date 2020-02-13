Ebru Destan boşandı mı? Destan'dan samimi açıklamalar

Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Destan, çıkacak olan ikinci kitabı için "Üç yıl önce kitapseverlerle buluşturduğumuz Yalnız Değiliz kitabımın devamı için hazırlıklar tamamlandı. İlki çok büyük beğeni topladığı ve kitapseverlerden gelen yoğun ilgiden dolayı ikincisine karar verdi. İlk kitabımın devamı gibi olacakama isime daha karar vermedik henüz. Heyecanla çalışıyoruz" dedi.

'Boşanma davası sürüyor'

Bu arada Ebru Destan, eşi Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek "Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum. Dava devam ediyor" dedi.& ;& ;