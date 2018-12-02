Ebru Gündeş, ABD'de Bulunan Eşi Reza Zarrab'ın Yanına Taşınma Kararı Aldı

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika'da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçen günlerde New York'taki Nobu adlı restoranda bir kadınla görüntülenmişti. Çıkan haberlerin ardından Ebru Gündeş, 2 yıl aradan sonra eşi Reza Zerrab'ın yanına gitme kararı almıştı.

YILIN BİR BÖLÜMÜNÜ NEW YORK'TA GEÇİRECEKLER

İlk ziyaretinin ardından sık sık Reza Zerrab'ın yanına giden Ebru Gündeş, son olarak kızıyla 18 Eylül 2018'de New York'a uçtu. Buluşmanın ardından iddiaya göre çift bir karar aldı. Ebru Gündeş ile Alara, yılın bir bölümünü New York'ta geçirecek.

"ALARA İLE BABASI BİRBİRİNDEN KOPUK OLMASIN"

Ebru Gündeş yakınlarına ''Alara ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum. Kızımız artık yurt dışında okuyacak. Ama ülkemle bağımı elbette koparmayacağım'' dedi.

İSTANBUL'DAKİ EVİNİ KAPATMAYACAK

Ebru Gündeş, İstanbul-Kanlıca'daki evlerini kapatmayacak. Sahne programları ve konserleri için bir ayağı Türkiye'de olacak.