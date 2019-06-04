Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına Bakanlık itiraz etti

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Ebru Gündeş, Beykoz'da boşandığı eşi Rıza Sarraf'la kendisine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kKanunu'na muhalefet" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 11 Mart'ta beraat etti.

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Sarraf'ın dosyasını Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetti.

Diğer sanık inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme cezayı erteledi. Karardan bir gün sonra eski İBB CHP meclis üyesi Hüseyin Sağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak karara itiraz edip etmeyeceğini sordu.

Bakanlıktan Sağ'a gelen yanıtta beraat kararının kendilerine 10 Nisan'da tebliğ edildiği belirtildi. Yazıda "12 Nisan'da beraat kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.