Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla çok konuşuldu.

"BU DÜNYADA ÇOCUK OLMAK VAR"

Ebru Gündeş, çocukluk yıllarına dair bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarken fotoğrafına "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düştü.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİN"

Gündeş'in çocukluk fotoğrafının altına düştüğü nota gönderme yapan bazı takipçileri ise "Bu dünyada Ebru Gündeş olmak vardı" yorumu yaptı. Gündeş'in yakın arkadaşı Ebru Destan ise ünlü şarkıcının hiç değişmediğine vurgu yaparak, "Ya Ebru değişmemişsin, hep böyle biraz çocuk kalmışsın" yorumunda bulundu.