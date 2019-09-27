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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden olan Ebru Gündeş, sosyal medyadan paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla adından söz ettirdi.

27.09.2019 11:39

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla çok konuşuldu.

"BU DÜNYADA ÇOCUK OLMAK VAR"

Ebru Gündeş, çocukluk yıllarına dair bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarken fotoğrafına "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düştü.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİN"

Gündeş'in çocukluk fotoğrafının altına düştüğü nota gönderme yapan bazı takipçileri ise "Bu dünyada Ebru Gündeş olmak vardı" yorumu yaptı. Gündeş'in yakın arkadaşı Ebru Destan ise ünlü şarkıcının hiç değişmediğine vurgu yaparak, "Ya Ebru değişmemişsin, hep böyle biraz çocuk kalmışsın" yorumunda bulundu.

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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu

Ebru Gündeş, Instagram, Magazin

YORUMLAR(2)
RAA:yalanci ückagitci türk halkini kandirip para kazaniyor
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İMKANSIZIM:Beşiktaşlı uçe bile şu kadını bitiremedi ya
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