Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu!

Sanatçı Ebru Gündeş'in, futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia ettiler. Gündeş, Seren Serengil ile Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Serengil ile Akkaya hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Deniz Akkaya savunmasında, "Programın formatı gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ebru Gündeş'in şahsına ve kişiliğine yönelik kasti bir eylemimiz olmadı.Hatta müşteki şahsen takdir ettiğim ve konserlerine gittiğim birisidir. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil ise "Televizyon programında basında çıkan haberleri alarak sadece yorum yaptık. Özel hayatın gizliliği kesinlikle ihlal edilmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Davada tanık olarak ifadesi alınan futbolcu Ufuk Ceylan, "Sanıklar Deniz Akkaya ve Seren Serengil tarafından yapılan haberlerin tümü asılsız ve gerçek dışı olmakla birlikte haberlere adımın niçin konu edildiğini anlayabilmiş değilim. Haberlere konu edilen fotoğraf sayın Ebru Gündeş ile 2015 yılında verilmiş bir konser sonrası kuliste çekilmiş basit bir fotoğraftır" dedi.

Mahkeme ise kararını vererek "Basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğinde bilgi verme ve eleştiri sınırları içerinde kaldığı gerekçesiyle" Serengil ve Akkaya'nın beraatine hükmedildi.

Kaynak: DailyMotion.com