Haberler » Magazin » Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu! - Magazin

Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu!

Sanatçı Ebru Gündeş'in, futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia ettiler.

20.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:46
Sanatçı Ebru Gündeş'in, futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia ettiler. Gündeş, Seren Serengil ile Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.
Serengil ile Akkaya hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.
Deniz Akkaya savunmasında, "Programın formatı gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ebru Gündeş'in şahsına ve kişiliğine yönelik kasti bir eylemimiz olmadı.Hatta müşteki şahsen takdir ettiğim ve konserlerine gittiğim birisidir. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.
Seren Serengil ise "Televizyon programında basında çıkan haberleri alarak sadece yorum yaptık. Özel hayatın gizliliği kesinlikle ihlal edilmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Davada tanık olarak ifadesi alınan futbolcu Ufuk Ceylan, "Sanıklar Deniz Akkaya ve Seren Serengil tarafından yapılan haberlerin tümü asılsız ve gerçek dışı olmakla birlikte haberlere adımın niçin konu edildiğini anlayabilmiş değilim. Haberlere konu edilen fotoğraf sayın Ebru Gündeş ile 2015 yılında verilmiş bir konser sonrası kuliste çekilmiş basit bir fotoğraftır" dedi.
Mahkeme ise kararını vererek "Basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğinde bilgi verme ve eleştiri sınırları içerinde kaldığı gerekçesiyle" Serengil ve Akkaya'nın beraatine hükmedildi.
Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu!

Ufuk Ceylan, Ebru Gündeş, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:32   Acun Ilıcalı, konuk olduğu MasterChef stüdyosunda temizlik yapınca Instagram'dan yorum yağdı - Magazin
12:15   Baba Parası'ndan sürpriz fotoğraf - Magazin
12:03   Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı, nakil olan hastalar ile bir araya geldi - Magazin
11:46   Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu! - Magazin
11:46   Sıla ve Hazer Amani evleniyor mu? - Magazin
10:54   50 yaşındaki adamı öldürüp kuyuya atan iki kardeş Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti - Magazin
10:52   RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi - Magazin
10:21   Sanatçı Suzan Kardeş, 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Magazin
09:12   Şevval Sam "Sizin haberiniz yok" diyerek rap müziğini ilk kendisinin yaptığını söyledi - Magazin
20.12.2019 12:35:24