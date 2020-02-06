Ebru Gündeş Yine Günay'ı kapattı

10 haftadır Günay Restaurant'ta sevenleriyle buluşan Gündeş, yine iş, cemiyet ve magazin dünyasının akınına uğradı. Rezervasyonları dolduran sanatçı sesi ve yorumuyla da izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Ebru Gündeş'i izlemeye gelenler arasında Öznur-Burak Yakın, Burcu Hattat, Öykü Erdem, Derya Ayaydın, Duygu Lala, Erencar Acar, Zeynep Yılmaz, Emel Yıldırım, Berfu-Eser Yenerler, Hande-Esat Yontuç, Işıl-Kaplan Tan, Korhan Alşan, Melda Aksu, Melike-İbrahim Okumuş, Nurdan-İbrahim Büyükak, Şebnem-Emir Kunt, Talip Öztürk, Büşra-Cihan Karatepe, Tuğba-Hasan Keydal, Batıkan-Esra Ak vardı.

Turizmin Devleri Gündeş'i Dinlemeye Geldi

BTB Tours'un sahibi Salih Gözcü'nün ev sahipliğinde 150'ye yakın acenta ve otel yöneticisi Ebru Gündeş'in muhteşem sahnesinde buluştular. Geceye katılanlar arasındaJolly Tur'un sahibi Mete Vardar, ETS Tur Dış Hatlar müdürü İbrahim Okumuş, Titanic Otelleri Sahibi Muzaffer Aygün, Nirvana, Amara World ve Crystal Otellerinin sahibi Tolga Kilit yanı sıra Dubai'den otelciler ve turizm acentaları sahipleri vardı.