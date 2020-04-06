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Ebru öğretmen buzdolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

Samsun'un Bafra ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Ebru Bayrak, buzdolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.

06.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:44
Ebru öğretmen buzdolabını yazı tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı
Samsun 'un Bafra ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Ebru Bayrak, buzdolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.

Barbaros İlkokulunda görev yapan Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine internet üzerinden ders veriyor.
Kendi imkanları ile ders anlatan ve buzdolabını yazı tahtası olarak kullanan Bayrak, bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Bayrak'ın ders anlatırken çekilmiş fotoğrafı beğeni topladı.
Durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından, "Tahtanızı gönderiyorum değerli öğretmenim." notunu paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Bafra, Güncel
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