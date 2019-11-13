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Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban bir kadınla görüntülendi! Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında?

Ebru Özkan yaşı kaç? Başarılı oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, sarışın bir kadınla görüntülendi. Ebru Özkan, Ertan Saban çiftinin Biricik adında da bir kızları bulunuyor. Peki, Ebru Özkan kimdir, nereli? Ebru Özkan hayatı, dizileri, biyografisi…

13.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:17Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban bir kadınla görüntülendi! Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında?

Kısa süre önce, Ebru Özkan anne oldu. 2016 yılında Ebru Özkan ile dünyaevine giren Ertan Saban bir mekanda başka bir kadınla samimi halde objektiflere yansıdı. Olayın ardından Ebru Özkan, Ertan Saban çifti boşanıyor mu sorusu akıllara geldi.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ekranların sevilen simalarından Ebru Özkan, 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

HANIMIN ÇİFTLİĞİ İLE TANINDI

2006 yılında Kâbuslar Evi: Bir Kış Masalı adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteri ile oyunculuk kariyerine adım atan Özkan, Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Güldünya, Çınar Ağacı, Anneler ile Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri, Paramparça gibi dizilerde yer aldı. 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisindeki Halide karakteri ile tanındı. Son olarak Şahin Tepesi dizisinde Melek karakteri ile ekrana geldi. Güzel oyuncu, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Ebru Özkan, 4 Haziran 2016 yılında oyuncu Ertan Saban ile nikah masasına oturdu ve 2018 yılında da Biricik isimli bir kızı dünyaya geldi.

TİYATRO OYUNLARI

2012 yılında Pandaların Hikayesi, 2008'da Romeo ve Juliet, 2008'de Arzu Tramvayı, 2005'de Atları Da Vururlar adlı oyunlarda görev aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLERİ

2015 – Rüzgarın Hatıraları (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 – Uykusuz Rüya (Sinema Filmi)

2014 – Rüzgarın Hatıraları (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Berrin) (Sinema Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Melisa) (TV Filmi)


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