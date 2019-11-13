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Ebru Polat'a Kadir İnanır'ın açıklaması soruldu: Artık konuşmak doğru olmaz

Kadir İnanır'ın amcası olduğunu iddia eden Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncunun, "Böyle bir şey mümkün değil. Ebru Hanım saçmalamış" açıklamasını değerlendiren Ebru Polat, "Artık konuşmak doğru olmaz. Konu kapansın." dedi.

13.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:39

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Kadir İnanır'ın amcası olduğunu iddia eden Ebru Polat, önceki gün 'nda görüntülendi. Ebru Polat'a usta oyuncunun "Böyle bir şey mümkün değil. Ebru Hanım saçmalamış" açıklaması soruldu.

"KONU KAPANSIN"

Şarkıcı bunun üzerine "Kadir Bey böyle bir durum olmadığını söyledi. Artık bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Konu kapansın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ebru Polat, yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkarmasının ardından programı 2. Sayfa'ya konuk olmuş ve "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyerek Kadir İnanır hakkında "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. "Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana. Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum." demişti.

"EBRU HANIM SAÇMALAMIŞ"

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen usta oyuncu Kadir İnanır, muhabirin Ebru Polat'ın iddiasını hatırlatmasıyla, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabi ki de Ebru Hanım saçmalamış" şeklinde konuşmuştu.

Kadir İnanır, Ebru PolatKadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Ebru Polat'a Kadir İnanır'ın açıklaması soruldu: Artık konuşmak doğru olmaz

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