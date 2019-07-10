10.07.2019 11:23
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Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyada şişe kapağını açma akımına farklı bir yorum kattı. Polat, göğüs frikiği verdiği videosuyla olay oldu.

Sosyal medyanın yeni akımı 'şişe kapağı açma' (bottle cap challenge) modasına şarkıcı Ebru Polat da katıldı. Ancak Polat şişe kapağını dudaklarıyla açtı. Güzel şarkıcının göğüs frikiği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

GÖĞÜSLERİ GÖRÜNDÜ

Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapak açtığı videosunda göğüslerinin büyük bir kısmının görünmesi ise dikkat çekti. Şarkıcının cesur videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı.

TAYT GİYEREK ÖNLEM ALMIŞTI

Polat, geçtiğimiz günlerde Mersin'de verdiği konserde sahneye, mini etekli elbisesiyle çıkmıştı. Mini elbisesiyle dikkat çeken Polat, frikik vermemek tayt giyerek önlem almıştı.

Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu
Ebru Polat, Magazin

YORUMLAR (22)
ZIRT: Yüce sanatçı lütfetmiş sanat yapıyor laf ediyorsunuz.
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AYNUR: Cirkefligin kadin kiligina bürünmüs hali. . . . Midem bulandi!
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YETMİŞÜÇ: Önce şişeyi ağzına almış başka neresine alacak acaba
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FIRTINA 61: Edep ya hu!!!
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ADINIZI YAZIN: bi yürü git geri zekalı salak hatta salak bile değil bu dingilcik
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A: UTANMIYOR HIC BABASI YOK MU ABİSİ
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ERHAN: olsada önce onlar gurur duyuyorlar! kızları sanat yapıyor
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KÜRŞAT: yakışır
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HAYDAR DÜMEN TALEBESİ: AÇIM. . .
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VATANDAŞ: Kapağınıza başlatmayın, millet aç aç -_-
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