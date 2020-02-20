Sevgilisini herkesten gizleyen Ebru Polat, palalı saldırgan Sabri Çelebi ile mi birlikte?

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Dubai 'ye giden ünlü şarkıcı Ebru Polat, günlerdir sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü gösterdi. Günlerdir ailesi ve sevgilisiyle tatil yapan Polat'ın Sabri Çelebi isimli biriyle birlikte olduğu ortaya çıktı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Dubai tatilinde çektirdiği cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Ebru Polat, dün akşam övgüler yağdırdığı ancak yüzü göstermediği sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı. Bu zamana kadar sevgilisinin sadece omzunu gösteren Ebru Polat, dün akşam gittikleri gece kulübünde dans ederken video paylaştı. Polat paylaştığı videoda sevgilisini öperek aşkını ilan etti.

FİRARİ SABRİ İLE Mİ BİRLİKTE?

Birlikte aynı mekanda ve aynı araba ile poz veren çift hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Polat'ın sevgilisinin Gezi Parkı olayları sırasında polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla tanınan firari saldırgan Sabri Çelebi olduğu iddia edildi. Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Palalı Sabri Çelebi

YENİ SEVGİLİSİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Önceki akşam video paylaşarak açıklama yapan Ebru Polat, yeni ilişkisi hakkında "Burada görüştüğüm erkek arkadaşımda inanılmaz düzgün bir adam, çok iyi biri. Karakteri çok güzel bir adam. Bir erkekte en önem verdiği şey düzgün ve ahlaklı olmasıdır. Bak beni otelimden alıyor, otelime bırakıyor. Odamda yapayalnızım. Bir kere 'Yanına çıkabilir miyim?' demedi. Benim için adam olması budur. Başımın üzerinde yeri var" demişti.