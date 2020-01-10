Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımıyla yine gündem olacak gibi gözüküyor.

Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan Ebru Polat, kendi fotoğrafını dudağından öptüğü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Polat'ın "1 dal alsam yine dudaklarından" notuyla yaptığı paylaşım 18 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

HADİSE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Ebru Polat, sahne kıyafeti eleştirilen Hadise 'ye sahip çıkmıştı. Instagram'dan mayolu pozunu paylaşan Polat, "Hadise yanındayız... herkes baksın kendi işine... milletten sanane.. laf anlatmak zordur haddini bilmeyene.. en iyisimi hadi biz denize.... al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı" ifadelerini kullanmıştı.