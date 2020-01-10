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Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu kez kendi fotoğrafını öptüğü anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Polat'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

10.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:20

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımıyla yine gündem olacak gibi gözüküyor.

hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan Ebru Polat, kendi fotoğrafını dudağından öptüğü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Polat'ın "1 dal alsam yine dudaklarından" notuyla yaptığı paylaşım 18 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

HADİSE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Ebru Polat, sahne kıyafeti eleştirilen 'ye sahip çıkmıştı. Instagram'dan mayolu pozunu paylaşan Polat, "Hadise yanındayız... herkes baksın kendi işine... milletten sanane.. laf anlatmak zordur haddini bilmeyene.. en iyisimi hadi biz denize.... al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Ebru Polat, Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (20)
IHTIYAR:BAZEN DUVARDA ASILI BİR TABLO OLMAK İSTERSİN. NELER NELER YAVV. . YALNUZUM HEE
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2 5
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BUNAK:Ne diyon la değişık
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11 3
TEKRDĞ:ulan sosyal medyada konuşulsun diye gündemde kalmak için ne yapacaklarını şaşırdılar. . . .
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0 0
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EYLÜL:Allah akıl fikir versin. . . .
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4 0
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AVNİEFEDİYEE:AVNİ, PAUCU YARİM, , , , , , ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM, AVNİ TOPU TUT, KOŞ AVNİ KOŞ, , , ,
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0 1
AVNİYE CEVAP:avni böyle herkese salça olma karşına farklı şeyler çıkar . . . bir ABİ tavsiyesi. . .
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0 1
AVNİ:hello.sevgili olalımmı eylül hanım.
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4 2
SMZ:İMKANIM OLSA . . KABUL EDECEKLERİNİ BİLSEM . . BU VE BUNUN GİBİ ÜNLÜLERİ HATTA SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİ BİR KLİNİKTE TOPLAYIP TEDAVİ ETTİRMEK İSTERİM. . . . . TOPLUMA KAZANDIRIRIM. . . . . . . . .
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2 2
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ZİYAA:Kıyamet alametleri bunlar. . . Zina çoğaldı, bina çoğaldı, ahlaksızlık, edepsizlik, sapkınlık aldı başını gidiyor. . . Kadınlar, erkeklere, erkekler kadınlara benzemeye başladı. . . Allah sonumuzu hayretsin. . .
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17 2
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ZİYAADEEEEEE:tas tamam. .
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1 0
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