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Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü

Şimdilerde Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, yeni sevgilisi için "Parası için o adamla birliktesin" diyenlere çektiği video ile "Ben artık paralı adam kovalayacak biri değilim, saygılı olacaksınız. Salak mısınız ya" diyerek öfke kustu.

19.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:56

Verdiği cesur pozlar ve dobra oluşuyla adından söz ettiren Ebru Polat, ailesiyle 'de tatil yapıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Polat, yeni sevgilisi hakkında gelen yorumlar ateş püskürdü.

"SALAK MISINIZ YA SİZ"

Dubai'de yaşayan erkek arkadaşıyla zaman geçiren ancak yüzünü bir türlü göstermeyen Ebru Polat, kendisini yeni takip eden kişilerin "Parası için o adamla birliktesin" yorumlarına Instagram hesabından çekerek sert çıktı. Polat, hikaye kısmından yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

"Benim sevenlerim asla öyle şeyler konuşmaz. Çünkü benim eşek gibi çalıştığımı çok iyi biliyorlar. Fakat takipçim sayım iki günde iki kat falan arttı ve saçma sapan yorumlar da geliyor. Mesela 'Zengin adam buldu'... Lan siz beni hiç tanımıyorsunuz. Zenginlik derken? Bende yeterince her şey var. Şu saatten sonra öyle şeylere ihtiyacım mı kalmış? Salak mısınız ya siz? Benim 4 tane şirketim var, şarkıcılık mesleğim var, her hafta konserlerim var. Artık ben öyle paralı adam kovalayacak durumda değilim ki zaten. Hiç ihtiyacım yok üçle çapar beşle bölerim kusura bakmayın. Ben sadece hava atmayı sevmiyorum."

"ZENGİN ADAM KOVALASAM DA HAKKIMDIR FISTIK GİBİ KIZIM"

"Ben öyle malını mülkünü gösteren bir tip değilim. O yüzden beni tanımayanlar ve yeni takip edenler saygılı olacaksınız, böyle bir dünya yok. Kimse bana artık bu tür şeyler söyleyemez geçti o işler. Atı alan Üsküdar'ı geçti canım eşek gibi çalışıyorum ben. Zengin adam kovalamıyorum. Kovalasam da hakkımdır valla fıstık gibi güzel, eğitimli, başarılı bir kızım. Her şey hakkım ben. Ayrıca bu saatten sonra zengin adamlar beni kovalar."

YENİ SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Çektiği videolarda erkek arkadaşının suratı ve adı gizli tutan Ebru Polat, yeni ilişkisi hakkında da dobra açıklamalar yaptı. Hayatına yeni giren sevgilisinden bahseden şarkıcı, "Burada görüştüğüm erkek arkadaşımda inanılmaz düzgün bir adam, çok iyi biri. Karakteri çok güzel bir adam. Bir erkekte en önem verdiği şey düzgün ve ahlaklı olmasıdır. Bak beni otelimden alıyor, otelime bırakıyor. Odamda yapayalnızım. Bir kere yanına çıkabilir miyim demedi. Benim için adam olması budur. Başımın üzerinde yeri var" dedi.

CANLI YAYINDA SEVGİLİSİ İFŞA OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay 2. Sayfa programına katılan Ebru Polat, yayına çıkmadan önce herkesten gizlediği sevgilisi ile kuliste tartışmıştı. Kıyafetine takılan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Polat, canlı yayında ifşa edildiğini öğrenince ağzı açık kalmıştı.

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