Ebru Polat'tan, ayrılığa sebep olduğu söylenen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden iddia

Rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde ihanet iddiaları nedeni ile 2,5 yıllık ilişkilerini bitirmişti.

AYRILIK MESAJINDAN SONRA İHANET GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla ayrılık haberini verirken, bundan birkaç gün sonra Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı.

DM'DEN GELEN MESAJLA ÖĞRENMİŞTİ

Miray Daner, 2.5 yıllık sevgilisi Kubilay Aka'nın kendisini Hilal Altınbilek ile aldattığını İnstagram DM'den gelen bir mesajla ihanete uğradığını öğrenmişti.

"O MESAJI HİLAL ATMIŞTIR"

Ebru Polat bu denklem üzerine bir iddiada bulundu.. Polat "O mesajı Miray'a Hilal Altınbilek atmıştır, çocuk ayrılmaya cesaret edemediyse, Hilal'de Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrendiyse ayrılacağını tahmin etmiştir" dedi.