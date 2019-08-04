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Ebru Polat'tan, ayrılığa sebep olduğu söylenen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden iddia

Şarkıcı Ebru Polat, Miray Daner ve Kublay Aka'yı ayırdığı iddia edilen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Polat, Miray'a gelen mesajı, Hilal Altınbilek'in gönderdiğini öne sürdü.

04.08.2019 11:04
Ebru Polat'tan, ayrılığa sebep olduğu söylenen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden iddia

Rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde ihanet iddiaları nedeni ile 2,5 yıllık ilişkilerini bitirmişti.

AYRILIK MESAJINDAN SONRA İHANET GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla ayrılık haberini verirken, bundan birkaç gün sonra Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı.

DM'DEN GELEN MESAJLA ÖĞRENMİŞTİ

Miray Daner, 2.5 yıllık sevgilisi Kubilay Aka'nın kendisini Hilal Altınbilek ile aldattığını İnstagram DM'den gelen bir mesajla ihanete uğradığını öğrenmişti.

"O MESAJI HİLAL ATMIŞTIR"

Ebru Polat bu denklem üzerine bir iddiada bulundu.. Polat "O mesajı Miray'a Hilal Altınbilek atmıştır, çocuk ayrılmaya cesaret edemediyse, Hilal'de Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrendiyse ayrılacağını tahmin etmiştir" dedi.


Kubilay Aka, Miray Daner, Ebru Polat, Magazin

YORUMLAR (6)
ŞHN: ebru bu işleri iyi bilir. .
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NASSI MESAJ ATAR YA NASSI: İnanamıyorum. Böyle bişey olabilir mi ya
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SMZ: . . . ebruda sütten çıkmış ak kaşık. . . .
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TESBİT: BOŞ HABERLER
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KUZEYİN UŞAĞII: boş gezenin boş kalfaları.
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