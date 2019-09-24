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Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan iki ayrı deprem yürekleri ağızlara getirdi. Şarkıcı Ebru Polat ve Betül Demir, sosyal medya hesaplarından korkularını dile getirdiler.

24.09.2019 11:26

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.

Çok sayıda vatandaş sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu. Paniğe neden olan depremle ilgili şarkıcı Ebru Polat ve Betül Demir'den de paylaşım geldi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Polat, "Depremi bir tek ben hissetmişim sanırım" derken Betül Demir, "32. katta iyi sallandım Allah beterinden korusun" paylaşımını yaptı.

MAL VE CAN KAYBI YOK

Vatandaşların panik yaşadığı deprem, İstanbul'un çoğu ilçesinde hissedilirken can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!

Ebru Polat, İstanbul, Silivri, Magazin, Güncel

YORUMLAR(7)
BU NE ŞİMDİ.:haber başlığına bak. deprem güzel şarkıcıyı 32. katta sallamış. hiç şöyle bi başlık gördünüzmü. deprem asgari ücretli 5 çocuklu garibanı gece konduda sallamadı, adeta yerle bir etti. gariban asgari ücretli şimdi bir dilim ekmeğe muhtaç sokakta kaldı. bi de böyle yazın, bakam kaç kişi ilgilencek. ulan ne günlere kaldık beee.
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MAHONİ:doğa intikamını eninde sonunda alacak siz betonlaşmaya devam edin beton kafalar
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MİCİ:Memleket hırsız Dolandırıcı sahtekâr kar dolmuş kesin deprem korkop kaçmıştır
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OVA KENTLİ:öleceksiniz sonuçta ey günahkarlar
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KARTAL:DEPREMİ BAHANE EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPIYORSUNUZ PES DİYORUM. . . . . . . . . . . .
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MEMO:Betül Demir gundemde olmayınca ne yapsın garibim zuhahaaa. Ses yok tıp yok
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ANGARALI:canlar mal, mallar can olmuşken sallansın. . . . . . heryer
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